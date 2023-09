Ancora fiamme nella pineta di Sovereto a Isola Capo Rizzuto

Ancora fiamme al Bosco del Sovereto a Isola Capo Rizzuto. Un incendio ha interessato nella giornata di ieri l'area verde della cittadina del crotonese propagandosi su più fronti tra la macchia mediterranea e le sterpaglie della zona dove sorge la pineta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e mezzi aerei che hanno lavorato per estinguere il rogo alimentato dalle alte temperature. "Essendo ormai arrivati quasi a fine estate - ha affermato la sindaca Maria Grazia Vittimberga - pensavo che quest'anno Sovereto fosse rimasto illeso dalla mano criminale, ma questi esseri spregevoli non hanno scadenze. Noi non ci abbatteremo, continueremo a chiedere e rafforzare il veto ultrà trentennale per le edificazioni di qualsiasi tipo e metteremo in atto, insieme alle associazioni di categoria, alle scuole e ai singoli cittadini, una nuova piantumazione. Inoltre, come abbiamo già fatto in passato, chiederemo a chi di competenza di rafforzare i controlli, attraverso anche l'utilizzo di droni, un metodo che sta portando ottimi risultati in altre zone della Calabria".

"Le immagini dell'ultimo rogo - aggiunge Vittimberga - fanno male a chi ama il territorio, a chi ha voglia di riscatto, a chi crede che Isola ha un cuore grande, come dimostra il lavoro subito messo in campo dai volontari di Isola Ambiente Apnea. Per uno che distrugge devono essercene cento che fanno rinascere. Solo così Isola può alzare la testa e annientare chi vuole il male del territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA