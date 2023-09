Cane antidroga trova hascisc e 4 piante marijuana in una casa

Un 50enne, D.M.A., è stato arrestato dai carabinieri di Saracena dopo che il fiuto del cane "Collins" del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia ha individuato hascisc e marijuana nella sua abitazione.

I militari sono entrati in casa dell'uomo che, a specifica richiesta, ha consegnato due dosi di hascisc dicendo di non avere altro. Ma grazie al fiuto di "Collins", i carabinieri hanno trovato anche della marijuana. La perquisizione è stata estesa ad un locale officina e ad un terreno nella disponibilità dell'uomo. E' stato così che i carabinieri hanno trovato diversi barattoli contenenti altre dosi di marijuana e nel terreno 4 piante di marijuana in buono stato vegetativo dall'altezza di un metro circa. Ma proprio qui "Collins", avvicinandosi ad un box nello stesso terreno, ha segnalato la presenza di altra sostanza stupefacente ed infatti, approfondendo la ricerca, i Carabinieri hanno trovato un altro barattolo con una quantità più ingente di marijuana.

Complessivamente sono stati trovati 4 grammi circa di hascisc, 4 piante di marijuana ed ulteriori 135 grammi di marijuana. I carabinieri di Saracena, coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno quindi arrestato e posto ai domiciliari il 50enne, misura che dopo l'udienza di convalida è stata tramutata nell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Inoltre i carabinieri hanno sequestrato amministrativamente il locale adibito ad officina essendo emerso che l'uomo esercitava l'attività senza alcun tipo di autorizzazione o licenza.



