Anziano disperso mentre cerca funghi, rintracciato da polizia

Un uomo di 77 anni è stato rintracciato dal personale del Commissariato di Serra San Bruno della Polizia di Stato dopo che per alcune ore era stato dato per disperso mentre cercava funghi. É accaduto in località "Lacina" di Brognaturo, nel Vibonese.

L'anziano era partito da casa di primo mattino ed aveva raggiunto in auto località "Lacina". Successivamente, però, dell'uomo si é persa ogni traccia. I familiari hanno contattato così il Commissariato di Serra San Bruno, che ha attivato le ricerche facendo intervenire il personale della Squadra volanti e della Squadra di Polizia giudiziaria.

L'attività di perlustrazione, avviata dal punto in cui l'anziano aveva lasciato la propria auto, si é conclusa dopo alcune ore, quando il sessantasettenne è stato rintracciato all'interno di una fitta boscaglia. L'anziano, in particolare, era finito in un dirupo ed era rimasto bloccato a causa di alcuni tronchi che gli impedivano qualsiasi movimento.

L'uomo è stato portato nell'ospedale di Serra San Bruno e sottoposto alle cure del caso. Le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA