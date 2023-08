Anas e Comuni contro abbandono rifiuti lungo le strade

Anas (società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) e le Amministrazioni locali sono impegnate nel contrastare il fenomeno dell'abbandono abusivo dei rifiuti da parte di ignoti lungo le strade della Calabria, "un malcostume purtroppo diffuso che, oltre a violare la legge, costituisce un serio problema per il decoro e per la salute pubblica". E' quanto si legge in una nota dell'azienda.

Le attività di bonifica e rimozione dei rifiuti stanno interessando in questi giorni la strada statale 280 'Dei Due Mari', in collaborazione con il comune di Settingiano, in provincia di Catanzaro, e l'intero tratto della statale 106 Var/B, in collaborazione con i comuni di Locri, Siderno, Marina di Gioiosa Jonica, Grotteria e Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Inoltre, lungo la 106 Var/B è stato installato un sistema di videosorveglianza finalizzato all'individuazione dei trasgressori, per arginare un fenomeno "che si manifesta purtroppo anche subito dopo gli interventi di pulizia e assume particolare rilevanza durante il periodo estivo".

"Anas - è scritto nella nota - è da sempre orientata al mantenimento del decoro lungo le strade di propria competenza e svolge di frequente interventi di pulizia con mezzi e fondi propri. L'incessante nonché illegale abbandono di rifiuti solidi urbani lungo le strade rende però questa attività sempre più difficoltosa e dispendiosa".



