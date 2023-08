Porti:Crotone, sinergia tra Autorità di sistema e Arpacal

Il presidente dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, accompagnato dal dirigente Alessandro Guerri ha incontrato a Catanzaro il commissario dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, gen. Emilio Errigo.

L'incontro che, in una nota, è stato definito "costruttivo" si è svolto nella sede dell'Arpacal.

"In un'atmosfera di grande sinergia e collaborazione - è detto nella nota diffusa dall'Autorità - sono stati trattati i temi relativi alla portualità regionale intesa in una logica di sviluppo sostenibile e necessaria riqualificazione ambientale.

In particolare, il presidente Agostinelli e il commissario Errigo hanno confermato la fattiva convergenza, sempre più rinvigorita tra l'Autorità di Sistema portuale e l'Arpacal, su alcune tematiche determinanti per il futuro sviluppo che interesserà, soprattutto, il porto di Crotone e l'area Sensi in vista di un loro rilancio commerciale".

"Nello specifico, Agostinelli ed Errigo - riporta ancora il testo - hanno affrontato il tema relativo al disinquinamento del sedime portuale, con relativa caratterizzazione delle sabbie, finalizzato ad un eventuale dragaggio delle sostanze inquinanti.

Inserito in una strutturata programmazione di riqualificazione dell'infrastruttura crotonese, l'obiettivo è quello di consentire l'utilizzo delle sue banchine da destinare a traffici commerciali più intensi con navi di tonnellaggio maggiore".





