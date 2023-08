A Corigliano Rossano il Beach Pro Tour di pallavolo

Corigliano-Rossano, dal 31 agosto al 3 settembre, ospiterà il beach volley, con l'evento Beach Pro Tour "Futures". Il circuito del Beach Pro Tour 2023, è scritto in una nota del Comune, "è il più importante al mondo per la disciplina, parteciperanno i migliori atleti al mondo in base alla propria posizione nel ranking mondiale".

"Importante - prosegue la nota - lo sforzo della Federazione italiana pallavolo, che, con questi nuovi eventi del circuito mondiale va ad impreziosire ancor di più un già ricco calendario, per una sempre maggiore promozione della disciplina.

Il livello 'Future', secondo Volleyball World, permetterà alla nostra città di sviluppare la disciplina nei rispettivi Paesi ed ai giovani beacher di accumulare punti importanti per partecipare alle fasi finali. Ci sarà la possibilità di seguire le fasi finali in diretta streaming sulla piattaforma web volleyballworld.tv e su piattaforma OA Sport che sarà media partner dell'evento".

"Un'intensa programmazione la nostra - afferma l'assessore al Turismo Costantino Argentino - che conferma l'impegno dell'amministrazione comunale per la messa in atto di un numero sempre elevato di eventi di grande caratura anche in ambito sportivo. Lo sforzo organizzativo è notevole ma i risultati ci sono anche i termini di turismo, come dimostrato da poco con l'evento Volley S3, dal 13 al 15 giugno al Palmeto, organizzato dalla Corigliano Volley, o le Giornate del Cicloturismo. Siamo convinti che questa sia una strada virtuosa per destagionalizzare e creare maggiore offerta e scelta al turista che ci sceglie".

"In questi anni - afferma il sindaco Flavio Stasi - abbiamo avviato un percorso di valorizzazione e promozione dello sport come strumenti per valorizzare il territorio e promuovere valori positivi. Tanti gli interventi sulle strutture sportive, ma anche tanti gli eventi promossi, dalla ripresa della storica Corri e Cammina alla CoRo Half Marathon. Questo del Beach Tour è uno degli eventi sui quali abbiamo lavorato molto e trasformerà la nostra spiaggia in un vero e proprio impianto di gioco internazionale, con tanti atleti provenienti da ogni parte del mondo. Uno spettacolo che la nostra città saprà ospitare e onorare".



