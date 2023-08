Frontale in Calabria, gravi le condizioni dei feriti

E' stata operata nel corso della notte e le sue condizioni sono molto gravi, la donna rimasta ferita nello scontro frontale tra due auto avvenuto ieri a Melicucco, nel reggino, nel quale sono morte tre persone, tra le quali una bambina di 4 anni. La donna Valentina Crudo, è ricoverata nell'ospedale di Polistena. La figlia di tre anni, è invece nell'ospedale di Messina. Anche lei è in gravi condizioni.

Madre e figlia si trovavano a bordo di una Bmw che si è scontrata frontalmente con una Giulietta Alfa Romeo. Nello scontro è morto il conducente della Giulietta, Domenico Politi, di 39 anni, che viaggiava da solo, Antonella Teramo, di 37 e la figlia Maya di 4 anni. Ferito ma in maniera meno grave, anche il conducente della Bmw, Domenico Teramo, fratello di Antonella e compagno di Valentina Crudo.

La famiglia Teramo, originaria d San Calogero (Vibo Valentia) ma residente in un comune del milanese, faceva parte, assieme alla donna deceduta, di una comitiva che, nelle ore precedenti, si era recata a visitare le cascate di Bivongi e che stava rientrando in paese.



