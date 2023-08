Incendia cavi elettrici per estrarne il rame, arrestato

Avrebbe dato alle fiamme dei cavi elettrici per estrarne il rame. Un cinquantacinquenne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dagli agenti della Squadra volante della Questura di Cosenza con l'accusa di combustione illecita di rifiuti e ricettazione.

L'uomo, quando è stato sorpreso in pieno città centro da una pattuglia di poliziotti impegnati nei servizi di controllo del territorio, era in possesso di circa 50 chilogrammi di rame. Il materiale è stato immediatamente sequestrato.



