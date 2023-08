In casa pistola clandestina e munizioni da guerra, arrestato

Aveva in casa una pistola clandestina e munizioni da guerra e di vario altro calibro tutte illegalmente detenute. Un uomo di San Marco Argentano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violazione delle norme per il controllo di armi, munizioni ed esplosivo.

Il materiale, scoperto e sequestrato dai militari della Stazione di San Marco nell'ambito di uno specifico servizio è stato sequestrato. In particolare, durante la perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo, sono stati trovati, oltre all'arma priva di matricola, anche alcuni proiettili calibro 9 parabellum e 7,62 Nato.



