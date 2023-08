Al via Color Fest, tre giorni di musica live in Calabria

Tre giorni di live, venti nomi in line-up, tre palchi, dj set ed eventi collaterali, per un evento in grado di offrire al proprio pubblico, da oggi al 13 agosto, un'esperienza che si riconferma tappa fissa dell'estate musicale italiana. Tutto è pronto per l'XI edizione del Color Fest negli spazi verdi dell'agriturismo Costantino di Maida. C'è attesa per il live dei Franz Ferdinand, che apriranno la leg delle 4 date previste in Italia, nell'unica tappa nell'intero Centro-Sud Italia per il tour 2023, realizzata in collaborazione con Be Alternative Festival e firmata Be Color.

In line-up anche i ritmi travolgenti di Seun Kuti & Egypt 80. E ancora, artisti come i Verdena che si esibiranno nel loro Volevo Magia Tour 2023. A firmare l'edizione numero 11 anche i Lovegang126, composta da Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Asp126, Ugo Borghetti, Drone126 e Nino Brown e Nello Taver, rapper e creator. In scena anche i balgi Ada Oda. Tra nuove proposte e conferme, in line-up anche il cantautorato alternativo e sperimentale di Meg, l'universo sonoro di Giorgio Canali + Praino, il sound tra il funk e la disco di Napoli segreta; e ancora Fuera, Sibode Dj, Whitemary, Parbleu, Bruno Belissimo, Angelica, i vincitori del contest Supernova Santateresa, Icona Cluster e Duck Baleno, il Lacrima Party e i dj set di Disco Tic e Satan Said Dance.

"Color Fest è un festival - raccontano gli organizzatori - che in dieci edizioni ha attirato decine di migliaia di partecipanti, creando anno dopo anno una importante attrattiva turistica. La crescente partecipazione di pubblico proveniente da fuori regione, oltre il 50%, dimostra che il festival è ormai riconosciuto a livello nazionale come un punto di riferimento per la musica live".



