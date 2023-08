Molestie e maltrattamenti in famiglia, due arresti

La squadra mobile di Crotone ha arrestato un uomo di 64 anni, finito in carcere, e la convivente di 54, posta ai domiciliari, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della figlia diciottenne della compagna.

I provvedimenti cautelari a carico della coppia, emessi dal gip di Crotone su richiesta della Procura, sono scaturiti a seguito di approfondimenti investigativi effettuati dopo la denuncia della ragazza che hanno consentito di fare emergere, secondo quanto riferito, molestie e abusi, in presenza 'dell'atteggiamento omissivo della madre'.

Gli accertamenti, inoltre, hanno permesso di rilevare i maltrattamenti posti in essere dalla cinquantaquattrenne, dal 2010, quando la giovane era ancora minore fino all'aprile scorso e che hanno indotto la ragazza a fuggire dal contesto familiare e trovare rifugio nell'abitazione di uno zio materno.



