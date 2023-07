Distribuzione idrica, inaugurati apparecchi di controllo

È stata inaugurata nei pressi della sede della Bcc Centro Calabria di Catanzaro l'installazione di apparecchi per il controllo e la regolazione della distribuzione idrica alle utenze irrigue dei comprensori Alli Tacina e Alli Copanello.

"Siamo riusciti ad intercettare le risorse del ministero dell'Agricoltura - ha detto Fabio Borrello commissario del Consorzio Ionio Catanzarese - come lotta al cambiamento climatico e razionalizzazione della risorsa idrica". Si tratta di risorse del Psrn utilizzate per finanziare 2720 contatori automatizzati in 12 comuni da Squillace a Belcastro. Questo ci consentirà di avere diversi benefici. Innanzitutto gli agricoltori potranno programmare i loro interventi e poi potremmo intervenire sui prelievi non autorizzati acquisendo più contratti e riducendo il costo per metro cubo effettivamente pagato. Eviteremo, infine, anche i picchi durante alcune ore della giornata dando più regolarità, gestendo il servizio in economia".

A questi 2720 contatori presto se ne aggiungeranno altri 200.

"Siamo - ha detto ancora il commissario - beneficiari di un altro decreto di concessione di circa dieci milioni di euro che ci consentirà di intervenire su tutti i tubi ponte delle linee principali del consorzio di bonifica e sulle condotte interrate attraverso una tecnica innovativa rispettosa dell'ambiente".

All'evento erano presenti il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, il presidente europeo dei Consorzi di bonifica Massimo Gargano e l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo che ha parlato di "un ottimo risultato per un'agricoltura come la nostra che è in crescita ed ha bisogno di tecnologie innovative per i cambiamenti climatici".

Gallo non ha tralasciato di citare la riforma dei Consorzi sul tavolo del Consiglio regionale. "È necessario - ha sostenuto Gallo - un intervento di razionalizzazione e di riforma per i consorzi per le difficolta che nel corso dei decenni hanno accumulato e per quelle in cui si dibattono. Cercheremo di dare una funzionalità di base a questo nuovo ente con un contributo importante da parte della Regione Calabria".



