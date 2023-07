Per gli scontri a Brescia dopo la retrocessione, 75 Daspo

Il questore di Brescia ha firmato 75 Daspo della durata da 3 a 10 anni nei confronti di altrettanti ultras del Brescia Calcio, protagonisti lo scorso primo giugno degli scontri dentro e fuori lo stadio Rigamonti in occasione della finale play out tra Brescia e Cosenza persa dai lombardi che sono retrocessi in serie C.

I 75 Daspo, firmati sulla base della ricostruzione dei video, arrivano dopo i 4 arresti differiti avvenuti nelle ore successive alla partita. Una parte di ultras aveva fatto invasione di campo con lancio di fumogeni mentre altri erano usciti dallo stadio per cercare lo scontro i tifosi del Cosenza.





