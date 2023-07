Operaio muore cadendo da impalcatura nel Cosentino

Un operaio di 48 anni è morto stamani dopo una caduta da un'altezza di 9 metri. È successo a Bisignano, in provincia di Cosenza, all'esterno di un capannone industriale dove l'uomo era su una impalcatura e stava rimuovendo dei pannelli.

L'operaio, originario di San Pietro in Guarano, di cui al momento non sono state rese note le generalità, è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi e che, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, dovranno anche se l'operaio al momento dell'accaduto avesse in dotazione e in uso i dispositivi di sicurezza.

La salma è stata restituita ai familiari e l'area sottoposta a sequestro per ulteriori approfondimenti.



