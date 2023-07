Cade da balcone durante lavori edili, morto operaio

Un operaio edile è morto nel pomeriggio di ieri cadendo da un balcone di una palazzina.

L'uomo, Francesco Leotta di 48 anni, secondo quanto si è appreso, si era recato a compiere un sopralluogo per effettuare dei lavori edili quando sarebbe caduto da un balcone da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Intervenuto anche personale del Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro di Crotone per le verifiche di competenza. I carabinieri della Stazione di Strongoli, dipendenti della Compagnia di Cirò Marina, hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Crotone, per stabilre la dinamica dell'incidente. Sono già state sentite alcune persone e saranno visionate le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Il magistrato non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia e i funerali di Leotta si sono svolti oggi.



