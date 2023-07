Musica: Ute Lemper a Lamezia, un affascinante viaggio nel tempo

Un affascinante viaggio nel tempo tra poesia, amore e la speranza di ritrovare la pace. Un concerto in cui narrazione e musica hanno mostrato l'esatta dimensione artistica di Ute Lemper, che si è esibita nel Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme. Il concerto é stato organizzato da A.M.A. Calabria, diretta dal maestro Francescantonio Pollice.

La cantante ed attrice tedesca ha sbalordito per presenza scenica e sensibilità interpretativa. Ute Lemper, nel corso dell'esibizione, ha aperto lo scrigno della sua vita, mostrando sentimenti e speranze tradotte in musica e parole. In molti l'hanno sempre accostata, per affinità artistiche, a Marlene Dietrich. E proprio sulla Dietrich Ute Lemper ha raccontato di una telefonata, della durata di tre ore, fattale dalla cantante ed attrice sua connazionale che le indicò la giusta direzione e le infuse il coraggio di intraprendere una strada luminosa. Una strada che l'ha portata ad un successo planetario. E quanto la Lemper sia devota a Marlene Dietric si è capito con la bellezza della sua esecuzione di "Lili Marlene", brano che in un periodo difficile come quello della guerra mondiale ebbe la capacità di unire i popoli.

L'artista tedesca ha anche parlato della guerra prima di cantare una struggente versione di "Blowin' in the wind", di Bob Dylan, ed ha reso un omaggio alla canzone francese con "Ne me quitte pas" e "Je ne sais pas", di Jacques Brel.

Al successo dello spettacolo ha contribuito la band composta da Vana Gierig al pianoforte e alle tastiere; Giuseppe Bassi al contrabbasso; Cyril Garac al violino, e Matthias Daneck alla batteria. Un quartetto che ha consentito di raggiungere elevati picchi esecutivi a tutte le canzoni tra cui hanno spiccato "Maria de Buenos Aires", di Astor Piazzolla, e "Just a gigolo", portata al successo da Louis Armstrong.

La sofferta "Que reste-t-il de nos amours?", di Charles Trenet, è stata l'ultima perla offerta dal concerto.

Gli appuntamenti estivi di A.M.A. Calabria proseguiranno l'8 agosto con il concerto della PFM che si svolgerà nell'area esterna dell'Abbazia Benedettina di Sant'Eufemia Lamezia.





