Ultraleggero fuori pista durante atterraggio, nessun ferito

Si è risolto senza feriti un incidente in cui é rimasto coinvolto un ultraleggero con due persone a bordo finito fuori pista durante l'atterraggio nell'aviosuperfice di Crotronei, sull'altopiano silano, in provincia di Crotone.

Il pilota, per cause in corso di accertamento, non è riuscito a arrestare la corsa del velivolo, che é finito in una zona boscata. Le due persone che erano a bordo sono rimaste illese, ma sono state ugualmente portate in ospedale dal personale del 118 per essere sottoposte ad accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro.

L'ultraleggero era partito in mattinata da Siracusa ed era diretto proprio a Cotronei.



