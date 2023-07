Concluse riprese film 'Us Palmese' diretto dai Manetti Bross

Ultimo ciak per "U.s. Palmese", il film sul mondo del calcio dilettantistico e non solo, diretto dai Manetti Bros. La fine delle riprese, durate quasi tre mesi, è stata celebrata con una conferenza conclusiva svoltasi nella mattinata di oggi nel municipio palmese. All'evento hanno preso parte gli stessi Manetti Bros, il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, l'assessore al turismo e allo spettacolo del Comune di Palmi Giuseppe Magazzù, il presidente del Comitato regionale Calabria della Lega Nazionale dilettanti Saverio Mirarchi, il commissario straordinario della Film Commission Calabria Anton Giulio Grande e alcuni degli attori del film: Rocco Papaleo, il giovane transalpino Blaise Afonso e Massimiliano Bruno.

Otto le settimane di riprese a Palmi per il film che sono valse alla Calabria un'importante operazione di marketing territoriale e di promozione.

Soddisfazione è stata espressa oltre che dal sindaco anche da Mirarchi: "Siamo stati capaci di offrire, con questo film, una visione più che positiva della nostra terra. Queste attività aiutano il territorio. Sono felice della visione data al calcio dilettantistico dalla produzione. Questi momenti danno soddisfazione alle realtà del calcio di base".

"Noi - hanno affermato Manetti Bros - ci sentiamo di Palmi.

Questa città non ha bisogno di essere sponsorizzata, ma noi con il film abbiamo voluto 'approfittarci' della bellezza di Palmi non solo naturalistica, ma anche umana".

"Per me - ha detto Rocco Papaleo - è stato bellissimo essere in un film dove ho dovuto interpretare un personaggio di Palmi.

Ho abitato a Palmi per molto tempo e devo dire che sono riuscito a 'impregnarmi' con la cittadinanza".

Il film "U.s Palmese", che si preannuncia come pellicola di successo per la prossima stagione cinematografia, è prodotto da Mompracem e Rai Cinema con la collaborazione della Film Commission Calabria.



