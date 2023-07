Ancora uno sbarco a Roccella, arrivati 48 migranti

(ANSA) - ROCCELLA JONICA, 08 LUG - Non accennano a diminuire gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella Ionica, nella Locride, dove, nel corso di quest'anno, si sono già registrati ben 28 arrivi, per un totale di quasi quattromila persone.

L'ultimo sbarco, in ordine di tempo, si è verificato oggi dopo l'ennesima operazione di soccorso in mare effettuata dalla Guardia Costiera di Roccella Ionica. Stavolta sono stati 48 i migranti, tutti di nazionalità afghana e siriana, intercettati al largo mentre viaggiavano a bordo di una barca a vela e portati nello scalo della Locride. Del gruppo fanno parte tre donne in stato di gravidanza e sei minori.

Dopo lo sbarco i migranti sono stati temporaneamente ospitati, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, nella tensostruttura allestita nell'area portuale, ormai al massimo della capienza. (ANSA).