Migranti, in 54 soccorsi in mare e portati a Roccella Ionica

(ANSA) - ROCCELLA IONICA, 07 LUG - Ancora sbarchi di migranti al Porto di Roccella Ionica, nella Locride. Nel corso della notte, infatti, a conclusione di una operazione di soccorso in mare compiuta dai militari della Guardia Costiera di Roccella in 54 sono stati soccorsi e trasportati nello scalo marittimo dalla Guardia Costiera.

Tra i profughi, di nazionalità in prevalenza, afghana, ci sono pure 10 donne. Prima di essere intercettati, i migranti, partiti verosimilmente dalla Turchia, si trovavano a bordo di una piccola barca a vela intercettata a circa 100 miglia di distanza dalla costa calabrese. Dopo l'arrivo a Roccella tutti i nuovi arrivati sono stati momentaneamente sistemati, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, nella tensostruttura portuale. Con quest'ultimo arrivo è salito a 27 il numero degli sbarchi a Roccella Ionica nel 2023, per un totale di oltre 3 mila cinquecento persone di varie nazionalità.

