Allerta meteo arancione in Calabria, domani scuole chiuse

(ANSA) - CATANZARO, 19 MAG - A causa delle avverse condizioni metereologiche previste per domani, con la Protezione civile che ha previsto l'allerta arancione nella parte meridionale della regione e sul versante ionico, scuole chiuse in diversi comuni piccoli e grandi della Calabria. Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, con un'ordinanza contingibile ed urgente, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti nel territorio di Catanzaro per la giornata di sabato 20 maggio 2023. Analoghi provvedimenti. Amnaloghi provvedimenti sono stati adottati a Reggio, Crotone e Vibo.

Inoltre, per la stessa ragione, il primo cittadino del capolouogo ha revocato l'isola pedonale prevista su corso Mazzini per sabato.

Le amministrazioni comunali interessate consigliano "la massima prudenza, soprattutto nel pomeriggio e nella serata di domani". (ANSA).