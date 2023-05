Metrocity al "Tuttofood", "bilancio entusiasmante"

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 18 MAG - Dopo il successo riscosso dalla Città Metropolitana e dalle aziende che hanno accompagnato l'Ente alla fiera "TuttoFood" di Milano, arriva il tempo dei numeri. Ben 83 mila sono state le presenze complessive registrate nell'area expo meneghina, con il 20% di stranieri provenienti da 132 paesi ed oltre 2.500 espositori giunti da diversi Paesi.

Nel dettaglio, i marchi della Città Metropolitana hanno avuto l'opportunità di svolgere 407 incontri business e, anche grazie all'attivazione anticipata dall'agenda messa a disposizione delle nostre aziende, è stato possibile pianificare un calendario di appuntamenti mirati con i buyer internazionali.

"Insomma, qualora ce ne fosse stato bisogno - hanno commentato il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ed il consigliere delegato Domenico Mantegna - questi dati promuovono appieno la scelta della Città metropolitana di presenziare ad ognuna delle fiere di settore più importanti d'Italia e d'Europa. Nel caso di 'TuttoFood', il segmento che siamo andati a promuovere ha riguardato il 'food&beverage' e, pure in questo settore, siamo riusciti a fare emergere le eccellenze che appartengono al nostro territorio.

La scelta politica ed amministrativa che trae origine dalle linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà è chiara e sta avendo un forte ritorno in termini economici e commerciali per le aziende del comprensorio. Essere presenti a 'TuttoFood' come al 'Cibus', al 'Discover Italy', al 'Vinitaly', a 'Sol Agrifoo'", alla 'Bit', ad 'Artigiano in fiera' o al 'Food&Wine' di Londra permette di accorciare le distanze fra domanda ed offerta, aiutando in maniera concreta le imprese che nutrono l'ambizione di crescere ed imporsi nei mercati internazionali di riferimento più interessanti". (ANSA).