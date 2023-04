Musica: Stefano Di Battista "rivisita" Ennio Morricone

(ANSA) - CATANZARO, 15 APR - Il maestro Ennio Morricone "rivisitato" in chiave jazz. É la proposta, accolta con successo, di Stefano Di Battista e del suo gruppo nel concerto, intitolato "Morricone Stories", tenuto nel Teatro Comunale di Catanzaro e organizzato da AMA Calabria.

Di Battista, oltre a confermarsi lo straordinario sassofonista che il pubblico conosce ed apprezza da anni, si è rivelato anche un ottimo intrattenitore, dialogando simpaticamente col pubblico e stimolandone l'interesse e le curiosità. Una delle quali ha riguardato il suo rapporto con Morricone, al quale lo legavano non soltanto le comuni radici romane ma anche la passione e l'interesse per tutte le espressioni musicali.

Di Battista ha eseguito alcune tra le più importanti colonne sonore di film composte da Morricone, accompagnato magistralmente da tre musicisti, Andrea Rea al piano, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria, che gli hanno fatto da ottimo supporto.

Il musicista ha raccontato alcuni gustosi aneddoti sul suo rapporto col maestro Morricone e sulle capacità di compositore di quello che è stato l'autore di alcune tra le più grandi musiche della cinematografia non soltanto italiana. Il pubblico ha appreso così con stupore e simpatia di quella volta in cui Morricone, presente ad una festa a Roma insieme a Di Battista ed avendo appreso della sua professione di musicista, abbia scritto all'impronta una partitura chiedendo allo stesso Di Battista di eseguirla seduta stante e con la tonalità piuttosto alta che lui aveva indicato. Una situazione che all'epoca mise a dura prova Di Battista, al quale lo stesso Morricone impose la tonalità attribuita originariamente al brano, impedendogli così di attenuarne le difficoltà di esecuzione. Brano al quale Di Battista é sempre rimasto molto legato, tanto da intitolarlo "Flora", il nome della figlia.

Il cartellone di AMA Calabria proseguirà il 20 aprile al teatro "Grandinetti Comunale" di Lamezia Terme con lo spettacolo teatrale "Come un granello di sabbia", di cui è protagonista e regista Salvatore Arena. (ANSA).