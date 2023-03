Sequestrato scarico abusivo in caseificio, una denuncia

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 22 MAR - Uno scarico industriale, realizzato abusivamente e utilizzato da un caseificio attivo nella zona della Sibaritide, è stato sequestrato dai militari del Nucleo di polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Corigliano Rossano che hanno denunciato in stato di libertà una persona.

In particolare, nel corso di un'ispezione all'interno di un insediamento industriale per la trasformazione del latte in formaggi e derivati, è stato accertato che il sistema di raccolta delle acque di lavaggio delle apparecchiature e dei locali di produzione era stato illecitamente 'collettato attraverso un sistema stabile di collegamento' alla rete fognaria municipale, con inevitabili ripercussioni per l'equilibrio ambientale circostante. Da qui il reato di scarico industriale non autorizzato che ha ha consentito ai militari di eseguire il sequestro preventivo d'urgenza. (ANSA).