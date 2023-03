Trovato con 469 grammi di marijuana, arrestato

(ANSA) - SELLIA MARINA, 18 MAR - I carabinieri di Sellia Marina hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne, sorpreso in possesso di 469 grammi di marijuana, 105 euro in contanti, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.

I militari, insospettiti dal transito di un'auto di notte, in un'area particolarmente isolata di Sellia Marina, hanno deciso controllare, accorgendosi subito di un forte odore di cannabis proveniente dall'abitacolo. La perquisizione personale e veicolare effettuata, ha portato i carabinieri a trovare nel marsupio del conducente, oltre a 105 euro in contanti, un barattolo in plastica contenente circa 9 grammi di marijuana. I carabinieri hanno quindi deciso di estendere la perquisizione anche a casa dell'uomo, dove, nascosti nel comò della sua camera da letto, sono stati trovati altri 460 grammi della stessa sostanza divisi in 8 buste termosigillate.

In considerazione dell'ingente quantità di sostanza detenuta e delle modalità di confezionamento frazionato, l'uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato posto ai domiciliari, poi, il tribunale di Catanzaro ha convalidato l'arresto e sottoposto il 35enne alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. (ANSA).