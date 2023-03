Ricercato per violenza su minori in Spagna, arrestato

(ANSA) - PAOLA, 15 MAR - Un uomo di cui non sono state rese note le generalità, destinatario di mandato di arresto europeo per violenza sessuale su minori, emesso dall'autorità giudiziaria spagnola, è stato arrestato da personale della Polfer a Paola.

Gli agenti del posto di Polizia ferroviaria di Gioia Tauro, durante un servizio di vigilanza a bordo di un treno a lunga percorrenza, hanno proceduto al controllo di un viaggiatore che si aggirava lungo il convoglio. Insospettiti dall'atteggiamento di questa persona i poliziotti hanno deciso di approfondire gli accertamenti scoprendo dalla banca dati che si trattava del destinatario di un provvedimento internazionale di cattura.

Il ricercato è stato fatto scendere dal treno e consegnato per ulteriori verifiche al personale del Posto Polfer di Paola che ha proceduto all'arresto. L'uomo è stato successivamente condotto nella Casa circondariale di Paola in attesa della decisione su una sua eventuale estradizione. (ANSA).