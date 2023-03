Migranti:barca arrivata nella notte a Crotone,a bordo in 487

(ANSA) - CROTONE, 11 MAR - Sono precisamente 487 i migranti, tutti uomini, sbarcati dopo la mezzanotte a Crotone da un vecchio e malandato peschereccio che è stato scortato nel porto da tre motovedette della Guardia costiera. Dai dati raccolti dall'ufficio immigrazione della questura di Crotone tra i migranti soccorsi ci sono 370 pakistani, 85 egiziani, 35 afgani.

Complessivamente ci sono una quarantina di minori.

Dalle nazionalità dei migranti che si trovavano a bordo della imbarcazione gli inquirenti ipotizzano che il viaggio sia iniziato dal porto di Tobruk in Libano, punto di incontro tra Pakistan ed Egitto, e non dalla Turchia come avviene di solito.

La traversata è durata 5 giorni. Sono in corso le indagini per individuare gli scafisti ed accertare il porto di provenienza della imbarcazione.

Il peschereccio è stato intercettato nel pomeriggio di ieri a circa 70 miglia dalla costa calabrese a seguito di una segnalazione di Frontex. Le unità navali della Guardia costiera lo hanno agganciato al largo dalla costa crotonese ed anche con l'aiuto di un rimorchiatore sono riusciti a condurlo al sicuro nel porto nonostante le pessime condizioni ed il sovraffollamento dell'imbarcazione. (ANSA).