Naufragio migranti: Ccs, 64 vittime, 23 quelle identificate

(ANSA) - CROTONE, 28 FEB - E' di 64 vittime, 23 delle quali identificate - 22 afgani ed 1 siriano - il bilancio, al momento, del naufragio del barcone avvenuto a Steccato di Cutro domenica all'alba. I dati sono forniti dal Centro coordinamento dei soccorsi aperto nella Prefettura di Crotone. L'ultimo corpo recuperato è quello di un uomo di circa una trentina d'anni, trovato sulla spiaggia di Steccato di Cutro.

I minori morti sono 14 e altrettanti sono quelli sopravvissuti. Tra loro 5 sono ricoverati, 6 sono al Cara di Isola Capo Rizzuto, uno, che ha detto di avere 17 anni, è stato fermato come presunto scafista, e 2 non accompagnati portati in strutture idonee.

Proseguono, intanto, le ricerche, condotte con due vedette sempre a mare. Stamani hanno operato anche due elicotteri, uno della Capitaneria di Porto ed uno della Polizia di Stato. Le ricerche continueranno anche nella notte.

I ricoverati in ospedale sono 15. (ANSA).