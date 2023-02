Violenza sessuale: arrestato albanese latitante da 13 anni

(ANSA) - COTRONEI, 23 FEB - Personale della Squadra mobile e dell'Ufficio immigrazione della Questura di Crotone ha arrestato a Cotronei un cittadino albanese di 37 anni che era latitante dal 2013 dopo essersi sottratto all'esecuzione di una condanna a 9 anni di reclusione perché riconosciuto colpevole di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'uso delle armi.

I fatti risalgono all'estate del 2009, anno in cui il cittadino albanese, insieme a due connazionali, aveva abusato di una ragazza anche lei di nazionalità albanese di età inferiore ai 14 anni. I tre albanesi avrebbero commesso sulla ragazza ripetuti atti di violenza, arrivando anche a minacciarla con una pistola.

Due dei tre presunti violentatori vennero arrestati nel 2013 dalla Polizia, mentre il terzo, che é la persona arrestata oggi, riuscì a scappare rifugiandosi presumibilmente in Albania, da dove poi aveva deciso di fare rientro in Italia tornando a Cotronei, dove è stato rintracciato ed arrestato dai poliziotti.

