Soccorso Cc a abitanti case isolate per neve nel Catanzarese

Abbondanti nevicate hanno interessato la PreSila Catanzarese creando notevoli disagi alla viabilità e isolando alcune aziende agricole. I carabinieri della Stazione di Petronà sono impegnati, a fianco della popolazione, per fornire assistenza agli automobilisti in difficoltà, trasportare generi alimentari di prima necessità agli anziani impossibilitati ad uscire di casa e coordinare le attività dei volontari del locale club fuoristrada 4x4 per raggiungere le abitazioni maggiormente isolate. In particolare, i carabinieri e i volontari del club 4x4, usando veicoli particolarmente equipaggiati per battere strade fuori pista, hanno anche consentito l'apertura di una farmacia accompagnando sul posto la titolare bloccata a casa.

Nel primo pomeriggio sono anche state raggiunte tre aziende agricole che allevano complessivamente 150 capi di bestiame bisognevoli di essere ricoverati e governati e che erano rimaste completamente isolate a causa del maltempo.

In tutti i centri del catanzarese, specie in quelli di montagna e più isolati, i carabinieri stanno raccomandando alla popolazione, in particolare agli anziani, di evitare di trovarsi in situazioni che possano mettere in pericolo la loro vita.

