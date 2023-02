Droga: in auto con 160 gr di cocaina, due arresti

(ANSA) - GIRIFALCO, 07 FEB - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Girifalco hanno arrestato due persone, un uomo e una donna, già noti alle forze dell'ordine, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

I due, compagni nella vita, sono stati fermati per un controllo stradale. Sull'auto sulla quale viaggiavano, i militari hanno trovato circa 160 grammi di cocaina, 0,5 grammi di hascisc e 425 euro in banconote di diverso taglio.

I due sono stati arrestati in flagranza con l'accusa di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, dopo gli adempimenti di rito sono stati ristretti agli arresti domiciliari. (ANSA).