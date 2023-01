Religione: nasce canale podcast Arcivescovo Reggio

(ANSA) - CATANZARO, 24 GEN - Nuova iniziativa editoriale dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria, varata significativamente nella giornata odierna in cui si celebra la festa di San Francesco di Sales, Patrono dei giornalisti e degli operatori della comunicazione. Da oggi è disponibile il canale podcast dell'arcivescovo metropolita, monsignor Fortunato Morrone, presidente della Conferenza episcopale calabra. Il canale, denominato "Camminare insieme. Le riflessioni dell'arcivescovo Morrone", sarà utilizzato dal presule per le sue meditazioni settimanali i cui contenuti saranno dedicati principalmente al commento del Vangelo della Domenica.

"Il canale audio - si afferma in un comunicato dell'Arcidiocesi - era l'unico rimasto fuori dalla proposta editoriale della Chiesa reggina. Adesso, accanto a carta, web, social e video, la copertura comunicativa della comunità diocesana cresce e si consolida. Oltre a quello dell'Arcivescovo, nei prossimi giorni sarà pubblicato un altro canale podcast, 'Good Morning Calabria', curato dalla redazione di 'Avvenire di Calabria', con l'intento di condividere riflessioni, approfondimenti e interviste sugli accadimenti più importanti che riguardano il territorio diocesano e regionale".

"La scelta del podcast come strumento di evangelizzazione e diffusione del pensiero valoriale cattolico - è detto ancora nella nota - non è casuale. In Italia gli utenti che ascoltano podcast sono in costante aumento. Erano 8,5 milioni nel 2020 e, secondo gli ultimi dati del rapporto Ipsos Digital Audio Survey, sono arrivati a più di 11 milioni nel 2021. Il pubblico dei podcast è marcatamente giovane: il 43%, infatti, è composto da under 35. Ed è stato questo uno dei motivi, tra i molti, che hanno spinto la Chiesa reggina ad intraprendere questa nuova iniziativa editoriale". (ANSA).