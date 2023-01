Gate-away.com,stranieri desiderano comprare casa in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 20 GEN - La Calabria continua ad essere tra le regioni preferite dei cittadini stranieri che vogliono comprare una casa in Italia. A rilevarlo è l'ultimo report elaborato da Gate-away.com, portale immobiliare internazionale dedicato agli stranieri che vogliono comprare casa nel Belpaese.

Anche nel 2022, secondo i dati emersi da un sondaggio a 40 mila utenti, gli stranieri continuano a cercare casa nella regione.

Analizzando i dati delle province calabresi si nota Cosenza in testa con il 52.93% delle richieste sul totale di periodo.

Seguono Vibo con il 32.76%, Catanzaro (9.63%) e Reggio con il 4.1%.A livello di crescita annuale la provincia che registra il balzo più elevato è Catanzaro con una crescita del +168%. Per quanto riguarda i singoli comuni le preferenze degli stranieri premiano Scalea con il 28,1% delle richieste sul totale. Seguono Tropea con il 16,8% e Zambrone con un +6,34%. A livello di performance annuale è il comune di Longobardi a registrare un vero boom con una crescita del +157%.

Il maggio numero di richieste arrivano dagli Stati Uniti (31.96% del totale), Regno Unito (10.71%), Canada (10.56%) e Germania (10.44%). Il risultato migliore rispetto al 2021 lo registra l'Australia con un +73.53%.

In materia di tipologia dell'immobile ricercato le preferenze delle richieste si concentrano sulla categoria appartamento (50.9% del totale), segue la villa (16.28% del totale) e la categoria casa indipendente (5.57%). Fuori dai confini nazionali si preferiscono case completamente ristrutturate (61.94%), senza giardino (57.75%), senza la piscina (72.26%)e senza il terreno (81%).

Valore degli immobili ricercati Le fasce di prezzo degli immobili richiesti vanno dai 100-250 mila (30.94%); 7.75% 250-500 mila; 57.24% 0-100 mila euro; 1.44% oltre 1 milione di euro; 2.63% 500-1 milione di euro. In salita il valore medio degli immobili ricercati che si assesta a 190.279 (23,16%).

"Questi dati confermano l'omogeneità delle richieste da parte degli utenti stranieri - spiega Simone Rossi, co-fondatore di Gate-away.com - e come sempre si registrano delle sorprese sul fronte dei Comuni ma la tendenza dei cittadini esteri è quella di cercare casa in ogni parte della nostra bella Italia".

(ANSA).