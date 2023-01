Ragazza 17enne muore dopo l'uscita dall'ospedale, indagini

(ANSA) - CASTROVILLARI, 16 GEN - La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un'indagine sulla morte di una ragazza di 17 anni di Corigliano Rossano, avvenuta a casa dopo che era stata in ospedale per farsi visitare e che non è stata ricoverata. La Procura ha disposto il sequestro della salma e nelle prossime ore dovrebbe disporre l'autopsia.

La ragazza, secondo quanto si è appreso, avrebbe avvertito un malore con vomito e diarrea. I genitori l'avrebbero accompagnata due volte al pronto soccorso dell'ospedale Compagna di Corigliano dove sarebbe stata visitata e medicata dai medici e rimandata a casa. Qui, durante la notte scorsa, la 17enne si è aggravata ed è morta. La ragazza avrebbe avuto patologie pregresse. Le indagini sono condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano.

Un'indagine interna è stata disposta anche dal commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza Antonio Graziano. "Procederemo con ferma determinazione a fare chiarezza ed individuare eventuali responsabilità" afferma Graziano. (ANSA).