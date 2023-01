Droga: in edificio un etto di marijuana, un arresto

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 14 GEN - Gli agenti della Squadra mobile di Vibo Valentia, insieme a personale della squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Serra San Bruno, hanno arrestato un uomo per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ponendolo ai domiciliari.

Nell'ambito di controlli nell'area di Rombiolo, gli investigatori avevano notato movimenti sospetti nei pressi di un abitato che facevano pensare ad un traffico di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno quindi perquisito l'edificio con l'ausilio dell'Unità cinofila della Questura di Vibo Valentia, trovando così quasi un etto di marijuana suddivisa in più dosi, oltre a materiale per il confezionamento e il taglio della droga e ad un bilancino di precisione. (ANSA).