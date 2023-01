Canoa:Mormanno, in lago Pantano gara campionato nazionale

(ANSA) - MORMANNO, 12 GEN - "Dal 21 al 23 luglio 2023 lo specchio d'acqua del lago Pantano ospiterà una gara del Campionato nazionale di canoa. A dare l'annuncio è stato il sindaco di Mormanno Paolo Pappaterra.

"Un evento - ha detto Pappaterra - sul quale abbiamo tanto lavorato e che riporta Mormanno nell'ambito del campionato nazionale che vedrà protagoniste città come Torino, Sabaudia, Milano, Padova, Castelgandolfo, Pavia, Savona e Viareggio. Siamo orgogliosi di quanto raggiunto - ha aggiunto ma dobbiamo dire grazie al presidente Luciano Buonofiglio, della Federazione italiana canoa cayak, e il comitato organizzativo regionale, per aver creduto nel nostro progetto e averci sostenuto".

"Sarà un weekend strategico - ha sostenuto ancora il sindaco di Mormanno - per la promozione del territorio e la filiera dei turismi sportivi legati alla fruizione del Parco Nazionale del Pollino, attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori dell'accoglienza chiamati a supportare l'evento per l'arrivo di centinaia di atleti e turisti. Ora che il risultato è stato raggiunto per noi parte la sfida organizzativa che sarà sicuramente avvincente e non semplice". (ANSA).