Migranti: secondo sbarco in un giorno a Roccella, altri 90

(ANSA) - CATANZARO, 31 DIC - Secondo sbarco di migranti in un giorno a Roccella Jonica, con il totale che chiude, salvo ulteriori arrivi in serata, a quota 82 nel corso del 2022.

Questa volta ne sono arrivati 90 e tra loro c'è un neonato dato alla luce durante il viaggio.

I migranti sono stati condotti in porto da un'unità della Guardia costiera di Roccella Ionica che li aveva intercettati a circa trenta miglia dalla costa mentre erano a bordo di una barca vela alla deriva.

Del gruppo di migranti fanno parte altri due neonati, oltre a venti donne e ad una dozzina di minori non accompagnati. L' imbarcazione era partita cinque giorni fa da una località imprecisata della Turchia.

Dopo lo sbarco, i migranti sono stati sottoposti a tamponi anti Covid e ad altri controlli sanitari e momentaneamente sistemati nella tensostruttura realizzata nell'area portuale. (ANSA).