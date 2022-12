Covid: balzo dei contagi, si sono quasi quadruplicati

(ANSA) - CATANZARO, 20 DIC - Si registra un balzo dei contagi per Covid in Calabria. Nella giornata odierna se ne registrano, infatti, 806 rispetto ai 275 di ieri. Un dato che trova, comunque, una spiegazione nel consistente aumento dei tamponi effettuati, 4.797 rispetto ai 1.909 di ieri. Il totale dei tamponi eseguiti è di 4.076.550.

Aumenta anche il tasso di positività, che tocca il 16,80% rispetto al 14,41. I nuovi decessi sono cinque, uno in meno rispetto a ieri, con il totale dei morti che raggiunge quota 3.174. Aumentano di due unità i ricoveri nelle rianimazioni (dato complessivo 19), mentre diminuiscono di uno quelli nei reparti ordinari (totale 176). I guariti sono 599.442 (+1.224), gli attualmente positivi 7.604 (-423) e gli isolati a domicilio 7.409 (-424).

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulle base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

A livello provinciale i casi sono così distribuiti.

- Catanzaro: casi attivi 1.330 (43 in reparto, 13 in terapia intensiva, 1.274 in isolamento domiciliare); casi chiusi 106.259 (105.855 guariti, 404 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 2.756 (63 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2.692 in isolamento domiciliare); casi chiusi 177.624 (176.226 guariti, 1.398 deceduti).

- Crotone: casi attivi 299 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 287 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58.037 (57.765 guariti, 272 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 2.516 (43 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.468 in isolamento domiciliare); casi chiusi 201.842 (200.952 guariti, 890 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 507 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 492 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51.728 (51.537 guariti, 191 deceduti). (ANSA).