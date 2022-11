Regioni: Calabria; Salvini, Staine sarà all'altezza sfida

(ANSA) - CATANZARO, 28 NOV - "Emma Staine dimostrerà di essere all'altezza della sfida, insieme ai tanti amministratori e militanti calabresi e ad un gruppo regionale di ottima qualità". Lo afferma, in una nota, il leader della Lega, Matteo Salvini, facendo riferimento alla nomina di Staine ad assessore nella Giunta regionale della Calabria presieduta da Roberto Occhiuto.

"Buon lavoro a lei - aggiunge Salvini - ed a tutta la squadra. E grazie a Tilde Minasi, già assessore della Lega nell'esecutivo calabrese, che grazie al voto dei cittadini rappresenterà la Calabria in Senato".

Secondo quanto riferisce una nota della Lega, ad Emma Staine saranno assegnate le deleghe alle Politiche sociali ed ai Trasporti.

Staine ha 41 anni ed è un avvocato con un master in europrogettazione e uno in politiche comunitarie e fondi strutturali. Ha lavorato per numerosi Comuni calabresi e dal 2021 è membro del Cda di Fincalabra. (ANSA).