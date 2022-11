Covid:contagi in ulteriore calo (+199), tre i decessi

(ANSA) - CATANZARO, 28 NOV - Contagi in ulteriore calo in Calabria. Sono 199 i casi, ieri erano 394, a fronte di soli 1.550 tamponi eseguiti e con un tasso di positività che dal 15,15 è sceso al 12,84%. Tre i deceduti che portano a 3.122 le vittime dall'esordio della pandemia. Aumentano sensibilmente i ricoverati nell'area medica, +12 (137) mentre diminuiscono di un'unità le occupazioni dei posti letto in terapia intensiva.

I guariti sono 585.900 (+284), gli attualmente positivi 6.907 (-88) e gli isolati a domicilio 6.767 (-99).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.000.705. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 595.929.

A livello provinciale i casi sono così ripartiti: Catanzaro: casi attivi 1597 (18 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1577 in isolamento domiciliare); casi chiusi 101974 (101578 guariti, 396 deceduti); Cosenza: casi attivi 2312 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2247 in isolamento domiciliare); casi chiusi 173824 (172453 guariti, 1371 deceduti); Crotone: casi attivi 270 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 268 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57333 (57063 guariti, 270 deceduti).

- reggio calabria: casi attivi 2062 (36 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2025 in isolamento domiciliare); casi chiusi 197934 (197058 guariti, 876 deceduti).

- vibo valentia: casi attivi 453 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 439 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50927 (50737 guariti, 190 deceduti). (ANSA).