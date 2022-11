Energia: società light design, è valorizzazioneterritorio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 04 NOV - C'è il rischio di un nuovo lockdown, di tipo energetico, di fronte all'aumento dei costi energetici. E aumenta l'allarme tra le aziende ed i professionisti del light design rispetto alle decisioni di molte pubbliche amministrazioni di tagliare alcune iniziative natalizie, ritenute non essenziali rispetto agli altri servizi.

È stato questo il tema dell'energy speech, promosso ed organizzato via web su proposta di una Pmi reggina, la Goboservice, azienda specializzata nella produzione e nella fornitura, anche a noleggio, di proiettori led a basso consumo e ad alta definizione per l'illuminazione e la proiezione di immagini su edifici, strade e aziende in tutto il mondo. Nata nel 2002, Goboservice che oggi conta quattro sedi operative, due in Italia, una in Francia ed una negli Stati Uniti, ha perfezionato nel tempo la sua tecnica di produzione raggiungendo elevati standard qualitativi.

"Le buone prassi energetiche della Pubblica amministrazione - confronti e approfondimenti" il tema del confronto al quale hanno preso parte amministratori di Comuni italiani grandi e piccoli che negli ultimi anni hanno avviato progetti dedicati alla luce, diventati, come nel caso, di Padova, o di Lovere in provincia di Bergamo, vere e proprie attrattive turistiche e di identificazione territoriale, o a Reggio Calabria dove l'illuminazione architetturale è stata scelta dal Comune per la promozione dei Bronzi di Riace, raffigurati sulla facciata del Museo Nazionale e sulle gigantesche chiome delle magnolie di piazza Indipendenza, sul lungomare, per celebrare il 50° anniversario del loro ritrovamento.

La parola d'ordine che è scaturita dal confronto, che ha visto, inoltre, impegnati rappresentanti di aziende gerenti reti energetiche e associazioni di categoria, come la Ascom Confcommercio di Bergamo, è stata, da una parte, efficientamento energetico, ma è emersa, dall'altra, anche l'idea di considerare gli stessi interventi un investimento di promozione e valorizzazione del territorio. Le luci portano le persone - è stato detto - le persone sono la base del sistema delle relazioni, ma anche base e stimolo dell'economia dei luoghi.

(ANSA).