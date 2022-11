Incidenti stradali: scontro auto-moto su 107, morto 27enne

(ANSA) - CERENZIA, 01 NOV - Un operaio di 27 anni, Salvatore Succurro, di San Giovanni in Fiore, è morto in un incidente stradale accaduto lungo la statale 107 "Silana-Crotonese", nel territorio di Cerenzia.

Succurro era alla guida di una moto che, per cause in corso d'accertamento, si è scontrata con un'automobile che viaggiava in direzione opposta. L'incidente è avvenuto poco oltre il bivio che conduce a Cerenzia.

La morte del giovane è stata istantanea, mentre il conducente della vettura è rimasto ferito in modo non grave.

Sul posto, per i rilievi, si sono recati i carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro e della Stazione di Mesoraca, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore ed al personale del 118. (ANSA).