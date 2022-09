Provinciali: Catanzaro, si torna al voto per il presidente

(ANSA) - CATANZARO, 28 SET - Urne aperte per tutto il giorno a Catanzaro per l'elezione del nuovo presidente della Provincia.

Due i candidati in corsa nella consultazione cosiddetta di secondo livello e che vedrà al voto gli amministratori degli 80 comuni compresi nell'ente territoriale: il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, per il centrosinistra, e il sindaco di Soveria Simeri e consigliere provinciale Amedeo Mormile, per il centrodestra.

Si vota dalle 7 alle 23. In tutto, gli aventi diritto al voto sono 931, tra consiglieri e sindaci, il cui peso elettorale è stabilito sulla base della consistenza demografica degli enti.

A fare da sfondo alla sfida apertasi tra i due schieramenti politici principali dopo la conclusione della presidenza di Sergio Abramo, è la difficile situazione finanziaria della Provincia di Catanzaro che, in mancanza di interventi risolutivi, rischia di compromettere definitivamente non solo il pieno assolvimento delle competenze di servizio dell'ente, in particolare la scuola e la viabilità, ma anche il regolare pagamento degli stipendi ai dipendenti. (ANSA).