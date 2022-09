Morto Arcivescovo Cosenza:Occhiuto,guida illuminata e saggia

(ANSA) - CATANZARO, 15 SET - "Sono addolorato per la notizia della scomparsa dell'arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Francesco Nolè, deceduto a Roma dopo aver combattuto per mesi contro una grave malattia". Così, in una nota, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

"La Chiesa - aggiunge Occhiuto - perde un teologo raffinato, un pastore in permanente servizio dei più deboli, un grande uomo di fede. La Calabria, e la Diocesi metropolitana di Cosenza-Bisignano in particolare, perdono una guida spirituale illuminata, saggia e preziosa. Il sentito cordoglio da parte della Giunta regionale". (ANSA).