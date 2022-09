Lavoro: stipendi non pagati, stop cantiere a Longobucco

(ANSA) - LONGOBUCCO, 15 SET - I lavoratori impegnati nel cantiere di Longobucco per i lavori del IV lotto II stralcio della strada Longobucco - Mare, stamani si sono fermati e, insieme ai rappresentanti della Fillea Cgil, stanno presidiando il cantiere. I lavoratori stanno protestando per il mancato pagamento delle spettanze maturate nei mesi di luglio e di agosto.

"La Fillea Cgil Calabria - affermano, in una nota congiunta, il segretario generale della Fillea Cgil Calabria Simone Celebre e Giuseppe De Lorenzo segretario generale della Fillea Cgil Pollino Sibaritide Tirreno - non è adusa a strumentalizzare nessuna questione, nel suo agire quotidiano, invece, non fa altro che tutelare i diritti dei lavoratori. Così è anche per quanto riguarda la vicenda di questi lavoratori che finora non si sono mai visti pagati alla scadenza prevista e questo lo si può facilmente riscontrare dai bonifici dei pagamenti dei lavoratori. Perciò, non è la prima volta che questi lavoratori proclamano lo stato d'agitazione. Oggi si sono fermati e lo faranno a oltranza fino a quando non si vedranno liquidate le spettanze che vantano".

I rappresentanti della Fillea hanno informato della protesta la Prefettura di Cosenza, la stazione appaltante e il Rup. "Non escludiamo di chiedere alla stazione appaltante - hanno annunciato i rappresentanti della Fillea Cgil - la sostituzione per il pagamento delle spettanze ai lavoratori". (ANSA).