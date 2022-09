Droga:scoperta dai Cc piantagione di marijuana a Petronà

(ANSA) - PETRONÀ, 15 SET - Una piantagione di cannabis indica è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri a Petronà. I militari della stazione e quelli del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sellia Marina, a seguito di un'attività mirata al contrasto della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato, in località Acquamolla, in una zona particolarmente impervia e di difficile accesso, un terreno con 104 piante dell'altezza compresa tra i 140 e i 180 centimetri.

Alla scoperta della piantagione i carabinieri sono giunti dopo avere notato, durante un servizio di controllo del territorio, un tubo d'irrigazione che si sviluppava verso un'area particolarmente scoscesa e con vegetazione fitta, non caratterizzata dalla presenza di fondi agricoli. Seguendo la condotta idrica si è arrivati a trovare la piantagione di marijuana, ben occultata nel bosco. Le piante sono state subito estirpate e sequestrate. (ANSA).