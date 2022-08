Covid: dopo settimane, oggi nessun decesso in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 20 AGO - Dopo settimane, nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi da Covid in Calabria. Il numero delle vittime da inizio pandemia è 2.909. Stabile il tasso di positività al 28,29% (ieri 28,39) con 1.548 nuovi contagi e 5.472 tamponi fatti, dati simili a quelli del giorno precedente. In lieve calo, -3, il numero dei ricoverati in area medica (173) mentre resta stabile a 10 quello dei ricoverati in terapia intensiva. I casi attivi tornano lievemente a salire e sono 68.271 (+45), gli isolati a domicilio 68.088 (+48) ed i nuovi guariti sono 1.503. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è 3.613.464 con 523.984 positivi. (ANSA).