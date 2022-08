Agricoltore finisce sotto motocoltivatore, morto

(ANSA) - CATANZARO, 20 AGO - Un uomo è morto oggi in un incidente sul lavoro a Feroleto Antico, nel catanzarese. Il conducente di un motocoltivatore, per cause ancora da accertare, è stato travolto dal mezzo finendo tra le zappette della fresa, rimanendo incastrato. Sul posto è intervenuto l'Elisoccorso ed i medici del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata poi recuperata dai vigili del fuoco di Catanzaro. Gli accertamenti sull'incidente sono condotti dai carabinieri. (ANSA).