Covid:Calabria, 1.599 contagi e 6 decessi, positività 28,39%

(ANSA) - CATANZARO, 19 AGO - Sono 1.599 i nuovi contagi da Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore con 5.633 tamponi fatti ed una positività che resta stabile rispetto a ieri al 28,39%. Sei le vittime che portato il totale dei decessi da inizio pandemia a 2.909. Sul fronte ospedaliero - nel saldo tra ingressi ed uscite - ci sono 9 ricoverati in meno in area medica (176) ed uno in più in terapia intensiva (10).

I casi attivi sono 68.226 (-640), gli isolati a domicilio 68.040 (-632) ed i nuovi guariti 2.233. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi fatti è 3.607.992 con 522.436 positivi. (ANSA).