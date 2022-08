Migranti: 430 a Crotone su 2 pattugliatori Guardia costiera

(ANSA) - CROTONE, 17 AGO - Sono giunti in serata nel porto di Crotone e sono iniziate poco dopo le 22:30 le operazioni di sbarco di 430 migranti soccorsi in mattinata al largo di Capo Spartivento da unità della Guardia costiera. I migranti erano a bordo di un peschereccio alla deriva quando sono stati intercettati e trasbordati sulle navi della Capitaneria di porto, i pattugliatori "Corsi" e "Peluso", che li hanno condotti a Crotone. In un primo momento era previsto che una parte dei migranti fosse portata a Messina, ma invece entrambi le unità navali della capitaneria di porto sono arrivata nel porto calabrese.

I due pattugliatori di altura della capitaneria di porto sono giunti in contemporanea a Crotone. Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla prefettura ed eseguite sulla banchina del Porto dagli uomini dell'ufficio immigrazione della Questura.

I migranti sono stati accolti dalla Croce rossa italiana e quindi trasferiti al centro di accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto. Del gruppo farebbe parte un centinaio dei minorenni (ANSA).